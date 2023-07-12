Технологии 12 июля 2023, 23:42 Пулково к 2025 году полностью переведут на отечественные ИТ-решения

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Петербургский аэропорт Пулково начали переводить на отечественное программное обеспечение. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на «Воздушные ворота Северной столицы».

Через полтора года в России будет окончательно запрещено пользоваться иностранными ИТ-решениями в аэропортах. Поэтому в Пулкове уже начали переход на российские разработки. В частности, в ближайшее время планируют запустить комплекс, позволяющий наблюдать за аэродромным движением и контролировать его.

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Над собственными программами руководство аэропорта задумалось еще до санкций, в 2019 году. Проблема иностранного ПО была в том, что на доработки и устранения неполадок могло уходить до полугода. Благодаря раннему старту петербургский аэропорт может полностью перейти на отечественный разработки еще до назначенного срока, 1 января 2025 года.

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