ПЦР-тест для выявления мутантных штаммов коронавируса создадут в России

Чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов, связанных с мутантными штаммами SARS-CoV-2, специалисты Роспотребнадзора приступили к разработке новой тест-системы. Она будет чувствительна к мутировавшему вирусу.

Сейчас специалисты разрабатывают такие наборы реагентов, которые будут распознавать наименее подверженные изменениям гены, сообщила газета «Известия».

Специалисты также планируют идентифицировать сразу два фрагмента генома патогена, чтобы снизить вероятность ложноотрицательных результатов.

Если новые мутации затронут участок, который используется в тест-системе, она останется эффективной за счет второго фрагмента. Существенно сказаться на стоимости теста проведение анализа с использованием двух участков генома не должно. Также разработчики отметили, что время получения результата останется прежним.

Коронавирус станет максимально опасным, если после мутации станет устойчивым к иммунному ответу организма, рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. Он выразил надежду, что такое мощное изменение коронавируса не произойдет. По его словам, инфекция может стать максимально заразной, и подхватить ее можно будет после единичного контакта с человеком. Кондрахин отметил, что при таком варианте развития событий, 2019-nCoV станет «диким», будет свободно распространяться и уже никуда не исчезнет.