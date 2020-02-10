Психотерапевт рассказала, когда помогут «встречи с мертвыми»

Толстая отметила, что работа психотерапевта с родителями, потерявшими ребенка, крайне сложна. Человеку необходимо помочь «отгоревать», сохранить светлую память и продолжить жить дальше. По ее словам, после этого родители решаются на рождение нового ребенка.

Южнокорейские специалисты создали виртуальную иллюзию на основе всех фотоснимков и видеозаписей с участием умершей девочки.

Толстая отметила, что это может быть полезно только один раз и на ранних этапах, вскоре после смерти, если родители в чем-то себя винят. В таком случае виртуальная реальность даст им возможность попросить прощения. Спустя несколько лет после трагедии такая «встреча» вряд ли успокоит родителей.

«В этом ролике ребенок не растет, все эмоции и чувства у живого человека могут нахлынуть с новой силой, заставляя одного или обоих родителей стремиться на подобный сеанс выдуманной жизни снова и снова», — подчеркнула Толстая.

Психотерапевт отметила, что «как чудо научно-технического прогресса» технология поражает.