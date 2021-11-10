Психотерапевт объяснил негативное влияние фитнес-гаджетов

Психотерапевт сервиса онлайн-психотерапии Zigmund.Online Оксана Опошнян рассказала, почему фитнес-гаджеты не так полезны, как их рекламируют. Специалист отметила, что человек, регулярно получающий информацию о необходимости заняться спортом, может впасть в тревожность и ощутить сильный стресс. Об этом написала «Газета.ru».

«Этими данными может воспользоваться „внутренний критик“ и начать, например, внушать мысли о наказании за перебор в калориях, предлагать „доходить“ недостающие шаги на следующий день. Если человек видит в физической активности и учете калорийности еды очередную проверку себя на соответствие образцу, связывает с этой деятельностью свою успешность, то расхождение с ожидаемыми показателями, конечно, может вызывать разочарование и даже злость», — пояснила специалист.

Она добавила, что только отслеживание своих мыслей и внутренний диалог с самим собой помогут смягчить эффект от информации, которую дают гаджеты. Кроме того, человеку следует фиксировать не короткие успехи, а занимающие длинную дистанцию.

«Если внутренний монолог похож скорее на критику, чем на поддержку, то, вероятно, стресса не избежать. Можно попробовать занять исследовательскую позицию, констатировать чаще, чем оценивать: накапливать информацию, следить за тенденцией в целом и отмечать свои успехи на существенном временном промежутке», — заключила эксперт.