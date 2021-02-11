Психолог предложил разработать кодекс этики для высокопоставленных лиц

Женщину на должности майора полиции в Хабаровске уволили за видео с гримасами в TikTok. Психолог и автор книг Андрей Зберовский объяснил, почему люди на высоких постах выкладывают в соцсети контент такого рода. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Профессионально-управленческую деформацию имеют люди, которые занимают высокие или относительно высокие должности — офицерские или должности в системе управления государственной муниципальной власти. Это значит, что они всегда ощущают больше дозволенности, чем у других. За их поведением стоит безнаказанность.

Кроме того, в России нет какой-либо регламентации поведения должностных лиц в интернете.

«В этом смысле современное общество, современная власть оказались не готовы к этим информационным вызовам, вызовам социальных сетей», — сказал психолог.

В обществе определенные стандарты поведения прививаются с детства. А в быстроразвивающемся интернет-пространстве еще не сформировались четкие нормы поведения. Поэтому Зберовский предложил создать нормативный документ. Например, кодекс этики в социальных сетях для людей с определенными значимыми статусами.

«Они должны знать, что они конкретно что-то нарушают», — добавил психолог.

По его мнению, авторы видео зачастую даже не замечают за собой каких-либо нарушений.

Зберовский поддерживает мнение, что нужно одергивать за подобные ролики, потому что майору полиции не положено подобное поведение.