Психолог объяснил интерес к платным услугам на сайтах знакомств

Популярность платных услуг, которые предоставляют сайты и приложения для знакомств, резко выросла в России. Зачем они нужны, рассказал психолог, основатель дейтинг-компании Денис Шилкин.

Интерес пользователей к сервисам знакомств возрастает в определенные сезоны, написала радиостанция Sputnik. При этом в целом рынок онлайн-знакомств растет на 15-20% в год.

«Есть классика жанра — весна и осень. Взлет, бум обычно приходится именно на эти сезоны», — отметил психолог.

Нынешний рост связан со стремительным уходом всего в онлайн.

Дополнительные платные инструменты позволяют интернет-пользователям привлекать к себе внимание, отметил Шилкин. Он объяснил это явление на примере HeadHunter. Данный ресурс по поиску работы или сотрудников предлагает большое количество инструментов в виде брендированных вакансий и таргетированной рекламы. Это значит, что соискатель или работодатель продвигает себя, свою позицию, вакансию или резюме.

Поиск партнера на сайте знакомств имеет похожую механику: человек продвигается в топ, его замечают, благодаря чему он получает больше откликов и обращений.

Использование дополнительных услуг на сайтах знакомств также является еще и инструментом самоутверждения.

«Люди, которые на сайте занимаются тратой денег на какие-то дополнительные услуги, не всегда хотят достичь результата в виде знакомства, не говоря уже о семье. Кто-то там просто проводит время, решает вторую задачу — самоутверждение», — уверен Шилкин.

Расходы россиян в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств возросли в 86 раз. По данным аналитиков, средний чек на платные услуги за последние два года достиг 327 рублей.