Технологии 02 мая 2023, 15:53 Психолог Наумова: для дальнейшего развития искусственного интеллекта необходим вдумчивый подход

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С внедрением в повседневную жизнь цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и чат-ботов стираются грани между реальным и виртуальным миром. Для безопасного развития нейросетей необходим вдумчивый подход, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, уже сейчас людям становится все сложнее отделить истину от фейков. На фоне стремительного развития новейших технологий поиск нужной информации в сети затрудняется.

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Психолог отметила, что бесконтрольное распространение информации может привести к опасным ситуациям в будущем, обезопасить себя можно будет только благодаря грамотному подходу к развитию ИИ.