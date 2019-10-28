«Проводные все равно лучшие по звуку». Техноблогер оценил новые AirPods Pro

AirPods Pro от компании Apple вряд ли приведут к прорыву в индустрии. Об этом «360» заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Он отметил, что функция шумоподавления далеко не нова и не эксклюзивна. Эту технологию используют многие производители. Тем более, что ее можно настроить программным методом на Andrоid без использования наушников.

Apple выпустила новые наушники AirPods Pro Подробнее

«В принципе, 21 тысяча рублей — нормальная цена для хороших музыкальных наушников. AirPods Pro от компании Apple также могут работать с голосовым помощником, разумеется, это автономность и престиж. Но я человек старой школы, и считаю, что в наушниках звук первостепенен. Пока даже лучшие образцы Bluetooth 5.0 не дотягивают до качества, которое дает провод. Проводные наушники все равно лучшие по звуку», — подчеркнул Илья Корнейчук.

Он признал, что беспроводные наушники очень удобны в некоторых случаях. Например, в спортзале. Но если у тебя они уже есть, то зачем покупать новые?

«Я недавно взял себе для спортзала беспроводные наушники. Bluetooth 5.0, а не AirPods. Они уже ближе к проводному звуку, чем год назад. Но все равно есть задержка. Если вы играете в них на Andrоid в онлайн-игру, то звуки шагов или выстрелы опаздывают в среднем на 0,4 секунды», — отметил собеседник «360».

Корнейчук отказался раньше времени давать какую-то оценку AirPods Pro от Apple.

«Наушники завязаны на звуке, а это штука очень субъективная. Надо послушать и сравнить. Тем более, если все независимые эксперты скажут да, у Apple прогресс по качеству звука. Не знаю получится ли, потому что все-таки у них девайс имиджевый, интеллектуальный, на каком месте для компании Apple звук — большой вопрос», — резюмировал эксперт.