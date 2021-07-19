Проверку домашних работ школьников в России доверят искусственному интеллекту

Половину домашних заданий школьников в России будет проверять искусственный интеллект (ИИ). Эту технологию собираются внедрить до 2030 года. Об этом сказано в паспорте стратегии цифровой трансформации образования, подготовленном Минпросвещения России.

«Результаты: до 2030 года 50% домашних заданий проверяется автоматически с использованием экспертных систем ИИ», — сказано в документе, который процитировал ТАСС.

Разработку планируют опробовать в рамках создаваемого сервиса «Цифровой помощник учителя». Ожидается также, что 100% российских школ до 2024 года перейдут на безбумажные технологии в организации образовательной деятельности. При этом доля электронного документооборота составит 90%.

В документе сказано, что выпускники школ смогут использовать цифровое портфолио для поступления в вузы, колледжи и при трудоустройстве.

Согласно документу, 33% намерены использовать современный цифровой образовательный контент, все школьники смогут получить подборку таргетированного контента по запросу, а также участвовать в реализации сетевых программ обучения с использованием видеочатов и других средств коммуникации. Все эти планы намерены воплотить в жизнь до 2030 года.