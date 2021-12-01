Онлайн-конференцию по промышленной робототехнике проведут на ВДНХ

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о предстоящей конференции «Инновационные технологии в обучении промышленной робототехнике», которая пройдет в онлайн-режиме в пятницу, 3 декабря, на ВДНХ. ОБ этом написал сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Участники мероприятия смогут познакомиться с профессиями оператора, интегратора промышленных роботов, сервисного инженера, а также узнают о возможностях обучения по этим направлениям.

«Стремительное развитие робототехники и технологий искусственного интеллекта ставит перед нами задачи в том числе по подготовке кадров. Для новой экономики нужны высококлассные специалисты, и Москва готовит их уже сейчас», — отметила Сергунина.

Поучаствовать в онлайн-конференции могут школьники, студенты и их родители, а также педагоги школ, колледжей и вузов, специалисты в сфере образования и подбора кадров. Конференция пройдет с 11:00 до 16:00. Для участия требуется регистрация.