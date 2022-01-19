Процессоры и видеокарты в 2022 году подорожают в России на 20%

Комплектующие для компьютеров в этом году будут и дальше дорожать. Речь идет о видеокартах и процессорах. Об этом написало издание DigiTimes со ссылкой на прогноз аналитиков.

Цены вырастут на товары от Intel, AMD, NVIDIA. Эти компании размещают заказы микросхем у компании из Тайваня TSMC. Она с января 2022 года на 10-20% повысила стоимость своих услуг по производству чипов как по более старым, так и по новейшим техническим процессам.

Аналитики выразили мнение, что будущая серия видеокарт GeForce RTX 40-й серии будет еще дороже. Эксперты подчеркнули, что начавшийся год окажется тяжелым для этой сферы: спрос на комплектующие падает, а вместе с этим видеокарты и процессоры будут дорожать.

Отчасти это связано с тем, что производители микросхем строят новые полупроводниковые фабрики.

Ранее ретейлеры и аналитики прогнозировали рост цен на смартфоны на 17% в 2022 году.