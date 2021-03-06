Прототип спутника для мониторинга парниковых выбросов создадут в России

В России до конца 2021 года рассчитывают разработать прототип первого спутника, который предназначен для наблюдения за выбросами парниковых газов. К его созданию приступили в компании «Успешные ракеты».

Генеральный директор предприятия Олег Мансуров рассказал ТАСС, что вес малого космического аппарата составит до 200 килограммов. С его помощью можно будет измерять содержание углекислого газа в атмосфере.

«Технологический образец спутника для мониторинга выбросов парниковых газов для лабораторных испытаний и отработки всех систем будет готов до конца текущего года», — заявил Мансуров.

Сначала аппарат ждут наземные испытания. Если они окажутся успешными, то разработчики перейдут к летным тестам. По их результатам примут решение о создании группировки аппаратов для мониторинга парниковых выбросов.

Ее основной целью станет сбор данных для подсчета «углеродных единиц, выделяемых и поглощаемых как отдельными предприятиями, населенными пунктами, так и отдельными странами».

Мансуров пояснил, что в систему мониторинга включат наземный сегмент. Он позволит «дополнять и уточнять данные, получаемые с космического сегмента». Одна наземная станция, подчеркнул гендиректор «Успешных ракет», обойдется в семь раз дешевле зарубежных аналогов.