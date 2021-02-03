Прототип корабля Starshiр взорвался при очередных испытаниях. Видео

Прототип космического корабля Starship SN9 компании SpaceX снова взорвался во время проведения испытаний. Ракета разрушилась во время приземления, как и в предыдущий раз.

На опубликованных кадрах можно увидеть успешный запуск прототипа ракеты, его полет и мощный взрыв при приземлении. Всего испытания продлились шесть минут и 26 секунд. Прототип корабля заходил на посадку не вертикально и взорвался, когда достиг асфальта.

Предыдущие испытания прототипа космического корабля проходили 10 декабря 2020 года. Тогда аппарат также взорвался при посадке. Его изготавливают для для полета на Марс. Несмотря на неудачные испытания, глава SpaceX Илон Маск назвал из успешными. Он пояснил, что раньше прототип не удавалось поднять на высоту восьми миль (около 13 километров).

После взрыва аппарата Федеральное авиационное управление (FAA) США начало расследование. По информации СМИ, работа с прототипом корабля нарушила условия ее испытательной лицензии FAA.