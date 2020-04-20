Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году
Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин рассказал РИА «Новости», что электродвигатель создали еще в 2019 году. Его мощность равняется 80 лошадиным силам.
Поднять оснащенный мотором самолет в воздух тогда разработчики не сумели. Базой для летного эксперимента в 2020-м станет самолет «Сигма-4».
«Мы столкнулись с определенными сложностями в создании системы управления двигателем, и полет не состоялся», — пояснил неудачу Гордин.
Опыт, хоть и негативный, позволил специалистам учесть все недостатки системы. Ее еще предстоит отладить.
Планируется, что при испытании самолет полетит на аккумуляторе. В 2021 году запустить его в воздух попробуют «на топливном элементе».
Гордин добавил, что до 2035 года могут появиться полностью электрические самолеты. Использовать их будут преимущественно в малой авиации. Вместимость таких воздушных судов не превысит 19 пассажиров, дальность тоже будет ограничена.
«Также полностью электрическими будут так называемые „летающие такси“ вместимостью не более четырех человек», — заключил Михаил Гордин.