Прототип электрического авиадвигателя испытают в России в 2020 году

Российские специалисты разработали прототип электрического авиадвигателя. Его хотят испытать в полете уже в 2020 году. Полностью электрические самолеты появятся в РФ до 2035 года. Причем преимущественно в малой авиации.

Генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин рассказал РИА «Новости», что электродвигатель создали еще в 2019 году. Его мощность равняется 80 лошадиным силам.

Поднять оснащенный мотором самолет в воздух тогда разработчики не сумели. Базой для летного эксперимента в 2020-м станет самолет «Сигма-4».

«Мы столкнулись с определенными сложностями в создании системы управления двигателем, и полет не состоялся», — пояснил неудачу Гордин.

Опыт, хоть и негативный, позволил специалистам учесть все недостатки системы. Ее еще предстоит отладить.

Планируется, что при испытании самолет полетит на аккумуляторе. В 2021 году запустить его в воздух попробуют «на топливном элементе».

Гордин добавил, что до 2035 года могут появиться полностью электрические самолеты. Использовать их будут преимущественно в малой авиации. Вместимость таких воздушных судов не превысит 19 пассажиров, дальность тоже будет ограничена.

«Также полностью электрическими будут так называемые „летающие такси“ вместимостью не более четырех человек», — заключил Михаил Гордин.