Технологии 26 июля 2023, 11:46 Против России с началом СВО в киберпространстве устроили настоящую войну — Медведев Зампред Совбеза Медведев заявил, что против России в киберпространстве устроили войну РИА «Новости»

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В 2022 году после начала спецоперации на Украине против России развернули в киберпространстве настоящую войну. Свести вероятность атак к минимуму позволят отечественные разработки, заявил в обращении к участникам стратегической сессии Росатома заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«С момента начала специальной военной операции все вызовы и угрозы в этой сфере [цифровой безопасности] резко возросли, против России развязана настоящая война в киберпространстве» — сказал он.

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Цифровая безопасность, по словам Дмитрия Медведева, обрела для государства особое значение. Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина преодолеть зависимость от иностранного софта и оборудования. По мнению зампреда Совбеза, нужно усовершенствовать отечественные технологии так, чтобы они работали максимально безопасности и свели к минимуму риск кибератак.

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