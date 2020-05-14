«Просвечивающую» камеру заметили в китайском смартфоне OnePlus 8 Pro

Камера китайского смартфона OnePlus 8 Pro может «просвечивать» пластик. Один из ее режимов — это съемка в инфракрасном спектре. Эту особенность заметили пользователи и стали делиться видео в Сети.

Режим называется «Фотохром». Камера захватывает невидимое глазу инфракрасное излучение, которое вполне может проникать сквозь тонкий пластик и отражаться от металлических деталей внутри каких-нибудь электронных гаджетов.

Аndroidpit.com поставил эксперимент с футболкой и запиской под ней. Текст камера OnePlus 8 Pro увидела, но тело осталось закрыто тканью. С одеждой этот фокус, как с пластиком, не удался, поэтому волноваться никому не стоит.

Этот смартфон с середины апреля уже продается в США. В России гаджет появился на днях. Смартфон можно купить в ценовом диапазоне от 67 до 80 тысяч рублей.