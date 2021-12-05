Определились победители третьего сезона конкурса «Цифровой прорыв — 2021» — флагманского проекта платформы «Россия — страна возможностей». За звание лучших боролась 251 команда со всей России, которые соревновались в Иннополисе, 14 региональных IT-хабах и онлайн-формате.

Призовой фонд в размере 24 миллионов рублей разделили 36 лучших команд. От партнеров также были присуждены семь грантов на общую сумму более двух миллионов рублей.

В финальном хакатоне по предложенным 12 кейсовым задачам было разработано 232 решения.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко обратился к участникам с приветственным словом. Он признался, что компании-заказчики ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты могли решать целый год, и теперь сами удивляются и восхищаются тому, что их можно сделать за 48 часов, предложив при этом самые неожиданные и уникальные решения.

«Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд — участников „Цифрового прорыва“ к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу», — сказал Кириенко, поздравивший всех участников с успехом.

Финалисты конкурса доказали, что ничего невозможного нет и они способны решать самые сложные задачи. Они проявили не только профессиональное мастерство, но и умение работать в команде.

Кириенко также отметил, что для участия в проекте нет ни территориальных, ни возрастных границ. Это показал пример ставшего финалистом Генриха Скворцова из Санкт-Петербурга, которому 83 года. А в самой молодой команде Turbo3000 всем участникам только исполнилось 18 лет. Участвуют даже семейные команды, также в этом году впервые в финал прошла команда из мамы и сына. Были и исключительно женские команды. Успешно выступила ExpoTeam — команда девушек из Чечни.

Минцифры Татарстана — титульный партнер проекта — представил задачу по разработке сервисов по выявлению мусора на дорогах и заполненности баков. Победителями кейса стали команды Power Rangers DS, UNI и Coffee Science. Для генерального партнера конкурса — Росатома — финалисты разработали инструмент для автоматизированного обнаружения аварии на нефтепроводах. Победили команды «Цифровой койот», «Команда УИИ» и Educatory.

Также свои кейсы представили компании «Транспортные инновации Москвы», ВТБ, Accenture, «Россети», Промсвязьбанк, «Билайн», Hyper AdTech, «Ростелеком», РБК и Минэнерго России.