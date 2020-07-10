Производство внедорожника Niva под брендом Lada начали в России

Производство внедорожника Niva под брендом Lada начали на предприятии АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в «Группу АвтоВАЗ» в июле, сообщили в пресс-службе автомобилестроительной компании.

По словам специалистов, на обновленной решетке радиатора, а также руле появился логотип Lada. Стоимость внедорожника пока неизвестна.

Niva была создана компанией «АвтоВАЗ». Производство машины запустили 20 лет назад под маркой Lada. Через два года модель начала выпускаться под брендом Chevrolet на общем предприятии GM-АвтоВАЗ, сообщила газета «Известия».

В начале зимы прошлого года «АвтоВАЗ» приобрел половину всех акций компании GM-АвтоВАЗ у корпорации General Motors. Благодаря этому фирма стала на 100% юридически связанной с «АвтоВАЗом». Весной GM-АвтоВАЗ переименовали в АО «Лада Запад Тольятти».