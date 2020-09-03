Производство полипропилена в РФ с января выросло почти на четверть

С января по июль этого года российские предприятия на 24% нарастили выпуск полипропилена. Общий объем составил 1,06 миллиона тонн.

Только за июль было выработано 158,8 тысячи тонн с ростом к июню на 6,3%. Большая часть прироста пришлась на «ЗапСибНефтехим», сообщает oilcapital.ru со ссылкой на агентство «Маркет Репорт». Кроме него в лидерах «Нижнекамскнефтехим» и «Полиом».

Всего за первые семь месяцев новое предприятие СИБУРа — ЗапСиб — произвело 241,7 тысячи тонн. Из них около 39 тысяч тонн - в июле и 20,1 тысячи тонн месяцем ранее.

Объемы «Нижнекамскнефтехима» и «Томскнефтехима» составили, соответственно, 129 и 90 тысяч тонн. У обоих предприятий рост за семь месяцев составил около 4%.

На 6% или до 87,9 тысячи тонн нарастило объемы выпуска полипропилена НПП «Нефтехимия». За июль там произвели 12,8 тысячи тонн полимера.