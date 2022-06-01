Производство оборудования для первой в Египте АЭС началось в России

Египетская делегация во главе с председателем Управления по атомным электростанциям Египта (NPPA) Амгедом Эль-Вакилем посетила с рабочим визитом Ленинградскую АЭС и российские машиностроительные предприятия, изготавливающие оборудование для атомных электростанций в рамках реализации зарубежных проектов Государственной корпорации «Росатом».

В состав делегации также вошли председатель Управления по ядерному и радиационному контролю Египта Сами Аталла, заместитель председателя NPPA Мохамед Рамадан. С российской стороны гостей принимали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом» Александр Локшин, руководители дивизионов и предприятий Росатома.

В ходе визита египетская делегация осмотрела новые блоки с реакторами ВВЭР-1200 на Ленинградской АЭС, расположенной в г. Сосновый Бор (Ленинградская область). Гостям показали промышленную площадку энергоблоков с двумя реакторами поколения III+, введенными в 2018 и 2021 годах, в том числе блочный пульт управления, здание турбины и учебно-тренировочный центр АЭС. Станция обеспечивает около 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России.

Важно отметить, что первая в Египте АЭС «Эль-Дабаа», которая будет построена по проекту Росатома, также будет состоять из энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ (4 блока мощностью 1200 мегаватт каждый). Таким образом, египетские руководители смогли на месте ознакомиться с работой современной российской АЭС, проект которой заложен в основу будущей египетской станции.

В ходе визита высокопоставленные гости из Египта также побывали на российских машиностроительных предприятиях. На производственной площадке в Колпино (Санкт-Петербург), где по заказу Росатома изготавливается различное оборудование для атомных электростанций, состоялась церемония запуска производства заготовок для корпуса реактора энергоблока № 1 египетской АЭС «Эль-Дабаа».

«Мы высоко ценим профессионализм и целенаправленную работу российско-египетской команды по реализации проекта. Такие визиты демонстрируют, что проект продвигается без остановок или препятствий. Мы верим в то, что АЭС „Эль-Дабаа“ не только принесет Египту новейшие энергетические технологии, но и будет способствовать благосостоянию и процветанию народа Египта в течение ближайших десятилетий», — заявил Амгед Эль-Вакиль.

«Реализация проекта идет по намеченному графику. И я хочу отдельно поблагодарить нашего египетского заказчика за слаженную совместную работу. Мы всегда подчеркиваем, что такие сложные, длительные и масштабные проекты могут быть реализованы только при полном взаимопонимании между заказчиком и генеральным подрядчиком. Как я недавно узнал, в Египте на этот счет есть даже пословица: „Одна рука в ладоши не хлопает“. Могу констатировать, что сейчас у проекта „Эль-Дабаа“ две полноценных заботливых руки», — отметил Александр Локшин.

Руководитель машиностроительного дивизиона Росатома — АО «Атомэнергомаш» — Андрей Никипелов подчеркнул, что производство оборудования для первой атомной электростанции в Египте — это знак высокого доверия российским технологиям и компетенциям в атомном машиностроении. «Первый объект для страны всегда самый сложный. Мы это прекрасно понимаем и уже имеем большой опыт в реализации подобных заказов и всегда открыты для конструктивного диалога, а также обмена необходимыми знаниями с нашими коллегами. Уверен, что опора на российские атомные технологии — правильный выбор, который позволит сделать Египет единственной страной региона, располагающей надежными и безопасными реакторами поколения III+», — заявил он.

В ходе визита в Россию делегация из Египта также посетила Санкт-Петербургский филиал АО «Атомэнергопроект» — «Санкт-Петербургский проектный институт» (входит в Инжиниринговый дивизион Росатома), где российская и египетская стороны провели совещание по вопросам проектирования АЭС «Эль-Дабаа», и Техническую академию Росатома.