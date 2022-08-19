Производство NFC-чипов для системы быстрых платежей запустили в Москве

Резидент особой экономической зоны «Технополис „Москва“» — группа компаний «Микрон» — разработал и освоил производство NFC-метки, которая может использоваться в системе быстрых платежей. Об этом заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, NFC-метка, которую производит ГК «Микрон», соответствует всем современным стандартам безопасности, устойчива к механическим повреждениям и не требует специального считывателя, сообщил ТАСС.

Такой NFC-чип позволяет мгновенно оплачивать покупки. Для безналичной оплаты товара или услуги нужно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем. Новую метку для бесконтактных платежей создали на базе отечественного микроконтроллера первого уровня. Это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам.

По словам руководителя проектов RFID и IT АО «Микрон» Антона Старкова, метка представляет RFID-наклейку, ее легко прикрепить на любой вид поверхности. Ее можно использовать в прикассовых зонах — в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС. Компания готова к поставкам NFC-чипа.