Технологии 20 ноября 2023, 08:30 Производство многослойных пуленепробиваемых стекол для бронемашин запустят в России Ростех: в России выпустят многослойные пуленепробиваемые стекла для бронетехники РИА «Новости»

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Специалисты ОНПП «Технология» имени Ромашина разработают пуленепробиваемые стекла для высокоскоростных поездов, самолетов и бронетехники с применением многослойной технологии. Начальник сектора научно-исследовательской лаборатории предприятия Дмитрий Чечин сообщил об этом в Telegram-канале Ростеха.

«Материалы, которые используем в этих стеклах, будут использованы в остеклении броневиков. <…> Такие работы ведутся», — сказал он.

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Дмитрий Чечин объяснил, что новые комбинированные стекла создадут из силикатных и поликарбонатных слоев. Благодаря такой технологии специалисты добьются высокой прочности материала. Обычные пулезащитные стекла делали только из силикатного стекла. По его словам, в будущем такое остекление поставят не только в военную технику, но и гражданскую, например, на самолеты и высокоскоростные поезда.

Другой вошедший в Ростех производитель, концерн «Радиоэлектронные технологии», разработал платформу дистанционного управления танковым пулеметом. Первые образцы отправили в зону спецоперации.