Технологии 08 июня 2023, 12:45 Производство компьютерной техники в Москве выросло на 20,7% Мэр Москвы Собянин: выпуск компьютерной техники вырос на 20,7% за I квартал 2023 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Более сотни московский компаний, создающих компьютерную технику и электронику, увеличили объем производства на 20,7%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, столичные заводы нарастили производство готовых изделий и комплектующих из-за роста спроса на отечественные разработки. В их числе материнские платы, системные блоки, мониторы, моноблоки, базовые станции для промышленного интернета вещей, а также оборудование для автоматизированной оплаты проезда, например, терминалы, валидаторы и проездные карты.

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Собянин уточнил, что в прошлом году в особой экономической зоне «Технополис Москва» создали кластер фотоники и микроэлектроники. Фотонные технологии позволяют увеличить скорость обработки и передачи данных до 50-100 раз.

В отрасли микроэлектроники заработали более 30 предприятий «Технополиса» с особым статусом резидентов ОЭЗ, предоставляющим некоторые льготы, включая освобождение на 10 лет от имущественного, транспортного и земельного налогов.