Технологии 15 декабря 2022, 17:19 Производство электронных компонентов и печатных плат увеличилось в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в разговоре с ИА НСН сообщил, что с начала года в российской столице в полтора раза увеличилось производство электронных компонентов и печатных плат.

По его словам, отрасль смогла увеличить производство благодаря повышению технологического суверенитета России. С начала года объем поставок вырос на 20% и составил 29,3 миллиарда рублей.

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Всего в сфере микроэлектроники в Москве на данный момент задействовано 48 предприятий.

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