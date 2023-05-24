Технологии 24 мая 2023, 18:29 Производство 7-нанометровых чипов в перспективе запустят в России Путин: Россия придет к производству 7-нанометровых чипов Unsplash

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В России пока не производят 7-нанометровые чипы. Однако страна придет к этому, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии второго Евразийского экономического форума, сообщил ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался, налажено ли в России производство чипов с 7-нанометровым техпроцессом,

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«Пока нет у нас, но придем к этому», — ответил глава государства своему белорусскому коллеге.

В рамках сессии российский лидер указал на необходимость сближать научные и образовательные программы на просторах Евразийского экономического союза. Также он рассказал, что Россия смогла адаптироваться к переменам в экономической области и стала одним из лидеров в области мировых финансов.

Евразийский экономический форум начался в российской столице 24 мая. В Москву на мероприятие прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 мая.

Также в Москву прилетел белорусский лидер. Лукашенко в рамках форума расскажет об основных приоритетах республики в вопросе сотрудничества с членами ЕАЭС.