Производство 3D-масок запустили в Подольске. Новинку уже оценили местные врачи

Нехватка защитных масок в условиях распространения коронавируса Подмосковью точно не грозит. Производственная компания «Робокинетика» из Подольска начала печатать средства защиты на 3D-принтерах. Как рассказал «360» учредитель фирмы Максим Круглов, новинку хорошо оценили специалисты местного медицинского центра.

По словам Максима Круглова, идея о том, чтобы напечатать защитные маски, пришла после просмотра новостного сюжета. В нем говорилось о серьезном дефиците этих средств защиты.

«Посмотрели, что происходит по этому вопросу у нас, и решили разработать такие маски», — рассказал Максим Круглов.

Источник фото: ООО ПК «Робокинетика»

За основу взяли те 3D-маски, что уже печатают на Западе, немного их переработали и напечатали пробную партию. Сначала все маски в компании раздали своим сотрудникам и соседним организациям, чтобы собрать отзывы о своей новинке. В итоге недовольных не оказалось, и на прошлой неделе в компании напечатали новую партию масок.

Источник фото: ООО ПК «Робокинетика»

«Предложили их в наш ближайший подольский медицинский центр. Получили достаточно высокие отзывы о продукте, о его защитных свойствах, удобстве смены кассет», — поделился Максим Круглов. Сейчас, по его словам, маски начали заказывать через сайт.

Источник фото: ООО ПК «Робокинетика»

Компания «Робокинетика» специализируется не только на 3D-печати, но и сама производит принтеры, которые позволяют создавать объемные объекты. Их услугами пользуются предприятия и ретейлеры. Есть даже проект, когда компания печатает 3D-протезы для собак и кошек.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич поставил наконец точку в споре, помогают ли маски в защите от коронавируса. Эксперт заявил, что здоровым людям маски носить не нужно. Они предназначены только для зараженных, а также для врачей, которые занимаются лечением больных. Надевая маску, здоровый человек получает чувство ложной безопасности.

При этом для зараженных людей маска — необходимый атрибут. Врачи показали наглядно, как они сдерживают вирус и не дают ему распространиться.