Технологии 23 мая 2023, 19:25 Производителя чипов Micron предупредили о последствиях запрета поставок в Китай CNN: производитель чипов Micron лишится большей части доходов из-за санкций Китая РИА «Новости»

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Ограничение поставок американских полупроводников Micron в Китай будет стоить ему значительной части годового дохода. Об этом сообщил CNN.

Администрация киберпространства Китая заявила 21 мая, что Micron Technology не прошел проверку кибербезопасности, которая длилась семь недель. Поэтому регулятор принял решение запретить национальным операторам критической информационной инфраструктуры покупать американскую продукцию.

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Министерство торговли США ответило протестом на «необоснованные» ограничения, отметив, что решение Пекина не соответствует заявлениям Китая об открытии своих рынков и приверженности прозрачной нормативно-правовой базе.

Соединенные Штаты призвали Южную Корею оказать влияние на крупнейших поставщиков Samsung и Hynix, чтобы те не стали увеличивать продажи в КНР.

Однако введенные против технологических компаний Китая санкции не повлияли на производство чипов в стране. Так, за последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими — в 2022 году их было восемь.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Китай ждет ответ в случае попытки предпринять «односторонние действия» в отношении Тайваня.