Производители предупредили о перебоях с банковскими картами из-за дефицита микрочипов

Заграничные производители прогнозируют дефицит микрочипов и перебои в поставках банковских карт. Помимо этого, нехватка этих элементов может повлиять и на производство SIM-карт.

В России производители платежного пластика, банки и операторы мобильной связи заявили, что пока ситуация далека от критической и в целом дефицит стране пока не грозит, сообщила газета «Известия».

Специалисты не исключили, что если нехватка будет становиться все более масштабной, это повлияет на сроки выдачи пластика, а также скажется и на стоимости обслуживания. В то же время в банках считают, что на рынке просто нужно постепенно наращивать долю цифровых карт.

О глобальном дефиците микрочипов и постепенной недоступности банковских карт ранее заявляла компания The Smart Payment Association. Об этом предупреждали и в аналитическом агентстве ABI Research. По данным компании, в этом году банковский сектор может потерять почти 347 миллионов карт, а в 2022 году — уже 740 миллионов. В ABI Research отметили, что во второй половине этого года склады будут все больше пустеть, а поставки новых партий базы будут осуществляться с большими интервалами.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, недостаток компонентов есть, но тема дефицита сегодня, скорее, раздута, под эту проблему можно подвести практически любое повышение цены.

По его мнению, производители банковских карт явно хотят поднять закупочные цены на 20–25% и своими прогнозами создают предлог.

«Но и их можно понять, поскольку вся элементная база из полупроводников дорожает сопоставимо», — заключил он.