Производители гаджетов объяснили, почему не любят смартфоны белого цвета

Главной причиной, по которой многие производители отказываются от белого цвета в смартфонах, является более сложный процесс их производства. Об этом сайту Android Authority рассказал главный операционный директор компании OnePlus Лю Фэншо.

Также производители не хотят изготавливать смартфоны белого цвета из-за их низкой доходности и высокой стоимости производства по сравнению с другими цветами, написала «Газета.ru».

Фэншо привел в пример производство белого OnePlus 10 Pro, для поиска «лучшего оттенка белого» в котором понадобилось три месяца. Кроме того, производители недовольны тем, что на белом покрытии более заметны отпечатки пальцев. В связи с этим они вынуждены использовать другие цвета корпуса и матовое покрытие для стекла и пластика.