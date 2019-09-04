Производитель намекнул на перевыпуск легендарной Nokia 3310

Красиво, но медленно и глючно. Зачем Nokia сделала смартфон Pure View? Подробнее

«Нашей дорогой Nokia 3310 уже 19 лет! В этот четверг (5 сентября — прим. ред.) мы отдадим легенде наивысшую дань уважения. Оставайтесь на связи», — сказано в сообщении.

Свой пост он сопроводил мемами. На первой картинке Тор из вселенной Marvel держит свой знаменитый молот, но вместо железной части видна Nokia 3310. Другое изображение также с фантастическим героем. Капитан Америка и его щит, задняя часть которого полностью сделана из телефонов.

Ожидается, что новую версию Nokia представят в рамках выставки IFA 2019, которая стартует в Берлине 6 сентября и продлится до 11 числа.

Модель 3310 была выпущена в 2000 году, и за годы продажи телефон приобрели свыше 126 миллионов человек.