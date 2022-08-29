Производитель компьютерной техники Logitech объявил об уходе из России

Занимающаяся производством клавиатур и компьютерных мышей швейцарская компания Logitech прекратит свою работу в России. Представитель пресс-службы компании Бен Старки пояснил РИА «Новости», что решение о сворачивании бизнеса приняли после приостановки поставок.

Компания из-за сложившихся обстоятельств не сможет продолжать работу в привычном темпе.

«Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса», — подчеркнул Старки.

Представитель компании отметил, что фирма готова вернуться при изменении экономической ситуации. Поставки техники Logitech в Россию прекратились 2 апреля.

Это не первая иностранная технологическая компания, которая ограничила или полностью прекратила работу в стране. Ранее российский рынок покинули Adobe, Apple, AMD, Cisco, Dell, Microsoft и другие.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов не исключил, что иностранные компании, которые захотят вернуться на российский рынок, столкнутся со сложностями, так как освободившуюся нишу займут их конкуренты.