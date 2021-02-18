Производитель «Ангары» рассказал об интересе к ракете

В Центр Хруничева обратились первые коммерческие заказчики. Они хотят обсудить возможность проведения пусков на ракете «Ангара». Об этом сообщил генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко.

«Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сказал Варочко в разговоре с РИА «Новости». Что это за заказчики, он не уточнил.

Речь идет о заказах на легкую версию ракеты «Ангара-1.2», уточнил генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют», которое входит в Центр Хруничева, Сергей Кузнецов.

«Мы запустили тяжелую „Ангару“, и к нам сразу же пришли заказывать легкую», — отметил он.

Пуск «Ангары» был проведен 14 декабря с космодрома «Плесецк».

В начале февраля тяжелые ракетные модули «Ангара» подготавливали для переправки из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева. Как рассказал тогда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, в 2021 году планируется провести не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой «Ангары».

«Ангара» — это несколько ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. При их запуске используются экологически чистые компоненты топлива.