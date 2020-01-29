Произошел сбой в работе Instagram

Источник фото: downdetector

Больше половины пользователей испытывают проблемы при загрузке приложения, треть не может войти в свой аккаунт, у 10% сложности с веб-сайтом.

«Санкт-Петербург, не просмотров строис», «в Москве тоже сторис не просматриваются», — пишут недовольные пользователи.

«Украина! Что и нстой? Загрузила фото 20 минут назад, нет просмотров лайков. Это не прикол, такого у меня еще не было», — написала пользовательница с Украины.

Другие украинские пользователи отметили, что у них даже не прогружается приложение и проблемы с лентой.