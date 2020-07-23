«Прогресс» установил новый рекорд по скорости полета к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» побил рекорд по времени полета к Международной космической станции. Об этом РИА сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Корабль добрался до станции за 3 часа 18 минут и 31 секунду. Прошлый рекорд был 3 часа 20 минут и 15 секунд.

«Прогресс МС-15 уже пристыковался к МКС, став пятым кораблем, который долетел до станции менее чем за четыре часа», — отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе пояснили, что он привез на орбиту полторы тонны грузов, а также топливо и газы. Космонавтам доставили ресурсную аппаратуру, санитарно-гигиенические материалы, медикаменты, еду, воду и предметы одежды.

На днях в госкорпорации рассказали о создании образца сверхлегкой ракеты-носителя. Строительство будет завершено в 2024 году. Эти ракеты нужны для выведения на орбиту малых и сверхмалых спутников связи и наблюдения.