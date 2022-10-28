Технологии 28 октября 2022, 07:07 «Прогресс МС-21» с топливом, водой и азотом пристыковался к МКС — видео Роскосмос: космический грузовик «Прогресс МС-21» с водой и топливом пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» утром 28 октября пристыковался к Международной космической станции (МКС). Он доставил топливо, питьевую воду, азот и оборудование общей массой более 2,5 тонны. Роскосмос провел прямую трансляцию.

«Прогресс МС-21» при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» стартовал с Байконура 26 октября, а спустя два дня приблизился к МКС. Он причалил к модулю «Поиск» в 05:48. Трансляцию стыковки на YouTube посмотрели 2230 пользователей.

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На МКС доставили 2520 килограмм грузов, в том числе 1357 килограмм оборудования и материалов, 702 килограмма топлива, 420 килограмм питьевой воды и 41 килограмм азота. Экипаж 68-й экспедиции также получил продукты, одежду, средства индивидуальной защиты и другие необходимые для пребывания на орбите вещи.

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Грузовик пробудет в космосе больше восьми месяцев. За несколько дней до его прибытия от МКС отстыковался другой корабль, «Прогресс МС-19». Его обломки затопили в несудоходной части Тихого океана. Он находился на орбите с середины февраля.