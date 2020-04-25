«Прогресс» добрался до МКС за рекордное время

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции за 3 часа 20 минут. Об этом на своей странице в Twitter сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава ведомства заявил, что аппарат совершил самый быстрый полет от Земли до станции за всю историю.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур около пяти утра. Она доставила транспортник «Прогресс МС-14» с грузом топлива, продовольствия, медикаментов и воды. Полет прошел по «сверхбыстрой схеме». Роскосмос вел прямую трансляцию этого события.

Полет посвятили 75-летию окончания Великой Отечественной войны, об этом сообщил Первый канал. Весь груз тщательно продезинфицировали, чтобы исключить коронавирус на борту.

Ранее летчик-космонавт Максим Сураев заявил, что инфекция вряд ли окажется на МКС. По крайней мере, чтобы это не случилось, в Роскосмосе предпринимают все меры.

Ранее корабль «Союз МС-15» успешно приземлился в Казахстане. На борту были трое космонавтов.