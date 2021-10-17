Программу выхода астронавтов в космос с МКС в 2022 году раскрыли в NASA

В 2022 году планируется шесть выходов астронавтов в космос из американского сегмента Международной космической станции (МКС), сообщили в NASA.

Первые два выхода, как уточнило РИА «Новости», будут проведены в феврале 2022 года. В планируемых экспедициях примут участие американцы Томас Маршберн, Марк Ванде Хай и Кайла Бэррон.

В первом выходе будут участвовать Маршберн и Ванде Хай, во второй раз в космос выйдут Маршберн и Бэррон.

Следующие экспедиции в открытый космос планируется провести в августе и ноябре.

В сентябре российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров вернулись на борт Международной космической станции после того, как провели в космосе более семи часов. В этом выходе Новицкий и Дубров подключили кабели электроснабжения российского модуля «Наука». Им удалось смонтировать и перекидные поручни.