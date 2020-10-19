Программу для поиска маньяков разработали в России

В своей работе криминалисты применяют новые технологии и благодаря этому у преступников практически не остается шанса совершать преступления безнаказанно. Так, на основе искусственного интеллекта (ИИ) создали новую программу по поиску серийных маньяков.

Об этом рассказал газете «Известия» руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета России Алексей Бессонов.

Специалисты изучили более тысячи эпизодов, которые были совершены 186 маньяками и насильниками. На основе этого они разработали позволяющий составить поисковый портрет преступника алгоритм.

В таблицу включаются исходные данные с осмотра места происшествия, данные о жертве (пол, возраст) и информация о совершенном преступлении (вид нападения, орудие и т. д.). Специальная программа просчитывает внесенный материал и предлагает наиболее верный, по мнению ИИ, вариант.

«Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов — и можно начинать поиски», — рассказал Бессонов.

Разработка еще допускает некоторые погрешности, но несмотря на это программа может определить возраст маньяка с точностью 80%, наличие психических заболеваний у него —с достоверностью 81,5%. Кроме того, программа с точностью 96% устанавливает, был ли преступник знаком с жертвой. Эта информация очень важна для дальнейшего расследования.

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