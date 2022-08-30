Программно-аппаратные комплексы предложили включить в реестр российского ПО

В реестр российского программного обеспечения (ПО) предложили внести программно-аппаратные комплексы. Как сообщило Минцифры, это позволит их разработчикам претендовать на налоговые льготы для IT-специалистов.

«Теперь в реестр войдут и программно-аппаратные комплексы (ПАК). Это, в частности, необходимо и для того, чтобы разработчики и производители ПАКов могли претендовать на те же налоговые льготы, что и разработчики отечественного ПО», — сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

Там также отмечено, что изменения в Налоговый кодекс, которые предложило Минцифры, приняли в июле текущего года.

К ПАК, например, относятся системы видеонаблюдения или медицинской диагностики. Изменения, как уточнили в Минцифры, также коснутся ПО, которое связано со сферой искусственного интеллекта.

Сведения о процентах отчислений иностранным правообладателям также будут присутствовать в реестре. В министерстве напомнили, что «они должны составлять не более 30% от годовой выручки», которую приносит это ПО.

Чтобы минимизировать санкционные риски в отношении российских разработчиков ПО, в реестровой записи могут не публиковаться сведения о правообладателе, а именно его наименование, ИНН и прочее, указано в сообщении.

Правообладатель для этого должен подать в Минцифры мотивированное обращение.