Программисты со всей страны предложат идеи, как улучшить жизнь россиян

Ноутбук, стабильный интернет и возраст «18+» — это все, что нужно для участия в самом масштабном в России соревновании среди IT-специалистов. В Москве стартовал 6-й полуфинал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«Все айтишники нашей страны могут объединиться и начать решать самые интересные кейсы. «Цифровой прорыв» в 2021 году проводится уже в 3-й раз. В этом году у нас 8 полуфиналов. Сегодня мы присутствуем на 6 полуфинале, который посвящен теме «Общество и качество жизни», — рассказал заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников.

На языке айтишников такие соревнования называются «Хакатон». Участникам — а это 142 команды программистов — предстоит решить один из 7 кейсов от государства или бизнеса. К примеру, придумать, как уменьшить число безбилетников в московском транспорте, разработать маркетплейс для социальной помощи детским домам или создать навигатор для прогулок пешком или на велосипеде по зеленым маршрутам Москвы.

«Это должен быть функционал в существующем приложении «Московский транспорт». То есть, допустим, я как пользователь захожу в «Московский транспорт», ставлю точку «А», ставлю точку «Б» — и там появляется возможность выбрать наиболее экологичный маршрут на текущий момент», — объяснил руководитель акселерационных программ «Транспортные инновации Москвы» Николай Суровикин.

Источник фото: телеканал «360»

Время на поиск решения — двое суток. Работать программисты могут онлайн из дома либо офлайн — на одной из 18 площадок в разных городах России. Спустя 48 часов каждая команда должна предложить свой способ решения поставленной задачи.

В этом году возраст участников — от 18 до 83 лет. Победители предыдущих хакатонов поделились — в таких соревнованиях новички легко могут победить более опытных соперников.

Для меня «Цифровой прорыв» был первым хакатоном — и сразу победа. Таких историй довольно много я слышал, что победили с первого раза. Более того, я потом, когда участвовал, не всегда побеждал Евгений Михин амбассадор конкурса «Цифровой прорыв»

Источник фото: телеканал «360»

Если решение кейса понравится партнерам «Цифрового прорыва» — его могут выкупить, а также пригласить программистов работать в своей организации. Так случилось с победителями прошлого года. Сейчас их проект внедряют в «Московский транспорт».

«Задача была распознавать поток, распознавать данные из видеоаналитики. И тот проект, который победил, они дают до 90% точности распознавания. Это удивительно, и я думаю, что мы очень здорово применим это решение в нашем транспортном комплексе», — отметила директор по стратегическому развитию АНО «МДТО», куратор проекта «Транспортные инновации Москвы» Мария Андрианова.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам хакатона пять самых сильных команд пройдут в финал «Цифрового прорыва». Бороться за звание лучшего программиста России будут в ноябре этого года.