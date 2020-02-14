Программисты поняли, что делать с неудаляемым Android-вирусом

Специалисты Malwarebytes сломали головы над тем, почему вирус xHelper не удаляется из телефонов с ОС Android. Им удалось найти промежуточное решение проблемы.

Как рассказали эксперты по кибербезопасности в своем блоге, они изучили зараженный вирусом xHelper гаджет. В начале они не могли избавиться от вредного ПО даже после полного обнуления устройства и его перепрошивки. Специалисты поняли, что вирусовые файлы возвращаются на устройство через какое-то время после удаления.

Программисты изучили xHelper и выяснили, что переустановка программы связана с Google Play. После отключения онлайн-магазина вирус больше не возвращался. Но специалисты Malwarebytes не поняли, как программа переустанавливается на устройство. Известно лишь, что xHelper напрямую не связан с каталогом Google Play. Эксперты рекомендовали пользователям смартфонов с Android на время отключить Google Play, проверить гаджет с помощью любого антивируса и при необходимости удалить следы вредоносной программы. Т

Вирус xHelper распознали еще в мае 2019 года. Программа попадает в телефон человека и устанавливается и вместе с большим количеством приложений. Жертвы хHelper рассказали, что у них на экране появляются всплывающие объявления, а память устройства тает на глазах.