Технологии 30 ноября 2022, 11:45 Программисты из Подмосковья стали призерами фестиваля RuCode 6.0 от МФТИ Айтишников на фестивале RuCode 6.0 обучили искусственному интеллекту и программированию Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Призерами и победителями VI Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 6.0 стали участники из Москвы, Московской области, Тюмени, Иркутска, Карелии, Волгодонска и других регионов России. Учебную программу освоили около 4000 специалистов, рассказала пресс-служба центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

Фестиваль прошел в онлайн- и офлайн-формате. Очные встречи организовали во Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Петрозаводске, Перми, Тюмени, Москве, Томске и Волжском. Во время конкурсной программы ребята решили задачи на поиск подхода к исправлению ошибок в тексте и определение цвета автомобиля, учебной — прошли интенсивы по искусственному интеллекту и программированию. В общей сложности на занятиях побывали более 4000 программистов из 82 регионов и 29 стран мира.

Реклама

В финале фестиваля состоялись чемпионаты по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию. Особенно талантливые участники получат сертификаты и удостоверения установленного образца МФТИ, а призеры и победители — дополнительные баллы для поступления в МФТИ в 2023 году.

Реклама

RuCode Festival провели при поддержке министерства науки и высшего образования России, компаний «Яндекс», «Сбер» и госкорпорации «Росатом». Организаторы выложили на образовательной платформе Stepik курсы от преподавателей и методистов МФТИ, которые помогут подготовиться к фестивалю следующего года.