Программу спасения белых медведей разработали на хакатоне «Цифровой прорыв» в Москве | 360°

Технологии 26 сентября 2022, 09:30 Поделиться Telegram

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Viber Программу спасения белых медведей разработали на хакатоне «Цифровой прорыв» в Москве

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Окружной хакатон «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» прошел в Москве в шестой раз. На нем участники разработали алгоритм работы искусственного интеллекта для спасения белых медведей, а также поиска благотворителей в соцсетях.

Программисты посоревновались в знаниях и скорости. Команды от трех до пяти человек искали решения нестандартных задач в течение 48 часов. Одни разрабатывали нейросеть, которая отличает белых медведей от снега, а другие — модель прогноза инфляции в этом месяце.

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Генеральный директор «России — страны возможностей» Алексей Комиссаров рассказал, что у проекта есть несколько задач, в числе которых — рассказать о том, что такое искусственный интеллект, и дать возможность айтишникам проявить себя.

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«Во-первых, рассказ вообще про то, что такое искусственный интеллект, потому что, наверное, у нас каждый слышал это выражение, но не так много людей, которые понимают, что же это такое и чем это может помочь нам в обычной жизни. А вторая цель — это дать возможность всем нашим участникам вырасти в профессиональном плане, научиться чему-то новому, получить, может быть, новую работу», — поделился он.

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко рассказал, что многие команды сформировали за несколько часов до начала, а другие работают вместе уже много лет. Многие из них участвовали онлайн.

Всего за победу боролись 697 человек, а призовой фонд составил 1,8 миллиона рублей. Одна из команд-победителей, «Лаборатория», поделилась впечатлениями от хакатона.

«Это не классическое соревнование, где решает только точность решения, а это в целом хакатон, где презентуется решение целиком, а у нас конкретно зарешало именно наше выступление — то, как мы презентовали, какие подходы мы использовали. Жюри это оценило, и получился такой результат», — сказали участники.

В этом году пройдет восемь окружных хакатонов, из которых шесть уже состоялось. Грядущие соревнования пройдут в Пятигорске и Волгограде. Организаторы ожидают увидеть там уже знакомых участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшать условия труда.

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