Известный хакер Варской рассказал способ обезопасить учетную запись на «Госуслугах» от взлома

Количество жалоб на попытки взломать аккаунты на «Госуслугах» выросло, а в даркнете фиксируется рост предложений о продаже учетных записей. Чтобы обезопасить свои данные, много времени не потребуется, рассказал в беседе «360» Александр Варской.

Взлом портала госуслуг может происходить при входе в сторонние сервисы с помощью него.

«„Госуслуги“ — это мультиинструмент. Вход через „Госуслуги“ делается в какой-нибудь сайт или сервис, где у людей деньги лежат, в банкинг, например», — сказал Варской, отметив, как могут мошенники получать доступ к порталу.

По мнению программиста, взломать портал госуслуг несложно. Люди сами придумывают пароли, которые являются способом входа и в другие сервисы. В последнее время наблюдается много утечек, мошенники в массовом порядке пробуют загружать эти данные для доступа к каким-либо сайтам, портал «Госуслуги» не исключение.

«Происходит, может быть, несколько тысяч взламываний. Где-то действительно массовый перебор, а где-то взламывают с целью провести какую-либо операцию с недвижимостью», — добавил программист.

Александр Варской советует установить двухфакторную авторизацию, чтобы в личный кабинет нельзя было зайти без телефонного подтверждения.

«Это осложнит мошеннику получить доступ к вашей учетной записи, потому что ему придется клонировать вашу сим-карту. Эта услуга есть на черном рынке, но она очень дорогая, поэтому не каждый пользователь „Госуслуг“ этого стоит», — заключил программист.