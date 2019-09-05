Программист из Архангельска создал бот, который показывает сидящих на Pornhub друзей

Один из самых популярных порно-сайтов в мире ввел авторизацию для пользователей из России через «ВКонтакте». Эту особенность Pornhub и использовал Суворов. После запуска бот показывает, кто из друзей сидит на Pornhub (как общее количество друзей, так и конкретные имена).

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Программисты «ВКонтакте» заблокировали профиль, с которого осуществляется верификация, и временно остановил работу бота.

Однако через какое-то время создатель снова его запустил и оставил в соцсети инструкцию, как им пользоваться.

«VK пофиксил API и теперь постоянно возвращает, что пользователь не сидит в Pornhub. Надо нажать на надпись „XXX друзей на сайте“, чтобы увидеть часть друзей», — говорится в инструкции.

Бот не будет работать для пользователей, у которых закрыт список друзей. Для запуска программы слежения необходимо список открыть, либо добавить в друзья специальный аккаунт. Как отмечает сам Суворов, чтобы стать для бота невидимкой, на Pornhub следует заходить через VPN.

Пресс-служба «ВКонтакте» сообщила «360», что уязвимость устранена. «Для защиты информации пользователей мы откажемся от метода API users.isAppUser. Уже сейчас мы внесли изменения. Теперь нельзя узнать, какие приложения установили друзья „ВКонтакте“ — в том числе если они использовали виджеты для авторизации на других сайтах через VK», — отметили представители соцсети.