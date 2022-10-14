Профессор Зараменских: технологии Big Data улучшают работу крупных компаний | 360°

Технологии 14 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Профессор Зараменских: технологии Big Data улучшают работу крупных компаний

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Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента «Бизнес-информатики» Евгений Зараменских в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, каким образом технологии Big Data помогают работать российской экономике в условиях санкций.

В качестве примера эксперт предложил рассмотреть деятельность крупной компании «Магнит». Он отметил, что в прошлом году технологии помогли увеличить ритейлеру показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации — ред.) на 1,5 миллиарда рублей.

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По данным экспертов, в текущем году использование технологий Big Data и искусственного интеллекта принесут более двух миллиардов рублей дополнительного эффекта.

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Big Data — это технология сбора и обработки больших данных. Довольно часто ее используют в финансовом секторе крупных компаний.

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