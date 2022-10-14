Профессор Зараменских: технологии Big Data улучшают работу крупных компаний | 360°

Все новости

Подмосковье

15 октября 2022, 17:47

Удобство передвижения для маломобильных жителей проверили в Реутове

Спецоперация

15 октября 2022, 17:47

Награду за поимку Стрелкова объявили на Украине

Реклама

Транспорт

15 октября 2022, 17:39

Работу крымской паромной переправы приостановили из-за шторма

Эксклюзив

15 октября 2022, 17:28

Следком проверит информацию о травмировании ребенка в Краснодаре

Криминал

15 октября 2022, 17:16

Московский вуз поймали на выдаче справок уклонистам от мобилизации

Деньги

15 октября 2022, 17:14

ЦБ выдаст разрешения на вывоз валюты более 10 тысяч долларов

Мир

15 октября 2022, 17:07

МИД Росии заявил об отстутвии реакции властей Германии на акты вандализма

Общество

15 октября 2022, 16:52

Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе

Деньги

15 октября 2022, 16:49

Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках

Технологии

14 октября 2022, 14:39

Профессор Зараменских: технологии Big Data улучшают работу крупных компаний

Читать 360tv в

Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ, руководитель департамента «Бизнес-информатики» Евгений Зараменских в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, каким образом технологии Big Data помогают работать российской экономике в условиях санкций.

В качестве примера эксперт предложил рассмотреть деятельность крупной компании «Магнит». Он отметил, что в прошлом году технологии помогли увеличить ритейлеру показатель EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации — ред.) на 1,5 миллиарда рублей.

Реклама

По данным экспертов, в текущем году использование технологий Big Data и искусственного интеллекта принесут более двух миллиардов рублей дополнительного эффекта.

Реклама

Big Data — это технология сбора и обработки больших данных. Довольно часто ее используют в финансовом секторе крупных компаний.

Искусственный интеллект

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама