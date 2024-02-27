Технологии 27 февраля 2024, 18:39 Профессор Оселедец рассказал, что искусственный интеллект активно применятся в медицине

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Одной из главных сфер, в которой нашлось применение для искусственного интеллекта, является медицина. Об этом RT рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, генеральный директор Института AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец.

По его словам, современные технологии значительно снижают нагрузку на специалистов, благодаря чем ускоряется диагностика. Искусственный интеллект может даже поставить предварительный диагноз и выдать черновик заключения. Как добавил «Петербургский дневник», Москва стала мировым лидером в области применения технологий в медицине.

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«Помимо медицины, искусственный интеллект также используется в IT-компаниях, финансовом секторе. Например, в банковской сфере технология дает возможность значительно увеличить число анализируемых факторов при выдаче кредитов», — отметил профессор.

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