Технологии 26 марта 2023, 03:02 Профайлерам в России будет помогать компьютерное зрение Ученые МГУ создали программу для помощи профайлерам на основе компьютерного зрения freepik

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Программу для помощи профайлерам создали ученые из МГУ имени Ломоносова. Разработка российских специалистов на основе компьютерного зрения поможет экспертам правильно интерпретировать эмоции человека при анализе. Об этом рассказали «Известия».

Профайлинг позволяет не только выявлять установки на ложь, но и помогает вычислить истинные желания объекта, его отношение к работе. Профайлинг используют в разных сферах, в том числе для проведения судебно-психологических экспертиз.

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Ученые МГУ в своей разработке решили не использовать нейросеть, она недостаточно чувствительна к эмоциям человека. Для программы они применили компьютерное зрение. Специалисты разработали собственные алгоритмы, которые анализируют изменение падающего света на поверхности лица и превращают их в значимую информацию

«Такое превращение происходит за счет созданных научной группой многослойных логических правил, включающих шесть уровней. Результатом уникальной работы стало появление программы „Эмоциональный радар“, или „Эморадар“, которая может помочь профайлерам-профессионалам анализировать лица на видеозаписях», — рассказал изданию профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ, доктор психологических наук Алексей Гусев.

«Эморадар» способен безошибочно определять эмоции человека в 10-50 раз быстрее профайлера. Программа поможет оптимизировать процесс регистрации объективных данных, при этом интерпретировать информацию будут люди. Машины пока не способны оценивать эмоциональную сферу людей.