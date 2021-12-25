Проект заряжающегося от ЛЭП дрона разработали в России

Проект дрона, который будет заряжаться напрямую от линии электропередач (ЛЭП) разработали в России. Авторами проекта стали специалисты из высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роспатент.

Устройство представляет собой мультикоптер, который имеет несколько винтов. В нижней части дрона расположены токовые клещи, по команде оператора они размыкаются. Этими клещами дрон зацепляется за ЛЭП и производит подзарядку в перевернутом положении. После этого аппарат отцепляется, переворачивается и двигается дальше.

Сейчас, как отметили изобретатели, дроны не могут производить длительные полеты, потому что им нужно заряжаться. Разработанный проект сможет долгое время перемещаться, и над территорией противника в том числе, и производить разведку. В процессе зарядки дрон сможет наблюдать за местностью. В этом ему поможет поворотная камера.

Центр производства крупноразмерных беспилотников самолетного и вертолетного типа построили в городском округе Дубна. На площадке предприятия расположатся основные производственные цеха компании «Кронштадт» и входящего в нее «Дубненского машиностроительного завода имени Федорова» (ДМЗ). Строительство продолжалось с апреля по декабрь 2021 года. Сейчас на заводе проводят пусконаладочные работы на закупленном оборудовании.