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    03 февраля 2021, 11:53

    Проект управляемых через Сеть станций роботов создают в РФ

    Артур Блянихов

    Пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы рассказала о создании проекта станций роботов, управляемых через интернет. Об этом сообщил RT.

    Разработчики создают сеть баз для многоцелевых колесных платформ, которые будут предназначены для работы на предприятиях, в коттеджных поселках, на строительных объектах, открытой местности и территориях без развитой дорожной инфраструктуры. Роботов можно будет использовать как снегоуборщиков, грузчиков или курьеров.