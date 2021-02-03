Проект управляемых через Сеть станций роботов создают в РФ

Разработчики создают сеть баз для многоцелевых колесных платформ, которые будут предназначены для работы на предприятиях, в коттеджных поселках, на строительных объектах, открытой местности и территориях без развитой дорожной инфраструктуры. Роботов можно будет использовать как снегоуборщиков, грузчиков или курьеров.